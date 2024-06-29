Україна повернула з полону 10 цивільних громадян, серед них – Наріман Джелял; на Вінниччині вночі лунали вибухи; у понеділок США оголосять про пакет військової допомоги Україні та МВФ схвалив виділення Україні ще $2,2 млрд — Суспільне підготувало головні новини ранку 29 червня.

1. Україна повернула з полону 10 цивільних громадян. Серед них – Наріман Джелял

У п’ятницю ввечері, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних громадян. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

Про повернення українців повідомив президент України Володимир Зеленський.

Окрім Джеляла, вдалося повернути цивільних Олену Пех та Валерія Матюшенка, які були в полоні з 2017–2018 років, а також Богдана Гелету та Івана Левицького – священників Української греко-католицької церкви, захоплених в Бердянську за опір окупації.

Ще пʼятеро цивільних були захоплені російськими військами на території Білорусі: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Контекст: У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що цивільні українці були звільнені у межах 53-го обміну, який розпочався 25 червня з визволення 90 військових.

2. На Вінниччині лунали вибухи

Вночі під час повітряної тривоги у Вінницькій області пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Офіційних повідомлень від представників влади не було. Ймовірно, це була робота ППО.

3. Повітряні Сили збили вночі 10 із 10 "шахедів"

У ніч на суботу, 29 червня, протиповітряна оборона України знищила 10 ударних російських дронів у межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Зазначається, що для збиття дронів залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп та засоби РЕБ Повітряних Сил ЗС України.

2. У понеділок США оголосять про пакет військової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про пакет допомоги для України та надасть зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів.

Про це заявили у п’ятницю двоє американських чиновників, пише Reuters.

У пакет увійдуть ракети-перехоплювачі ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Очікується, що пакет військової допомоги буде оприлюднений у понеділок, 1 липня.

Контекст: За даними Reuters, пакет надійде від Presidential Drawdown Authority — це механізм, що дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів США для підтримки союзників.

З 2022 року США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги.

3. МВФ схвалив виділення Україні ще $2,2 млрд

Міжнародний валютний фонд ввечері 28 червня схвалив виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів, повідомляє Reuters.

Рішення ухвалили після четвертого перегляду чотирирічної кредитної програми фінансової допомоги Україні на загальну суму у 15,6 мільярда доларів.

У звіті МВФ сказано, що результати діяльності України за програмою розширеного фінансування залишаються високими попри складні умови.

Контекст: Наприкінці травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 2,2 млрд доларів від МВФ у межах четвертого перегляду програми механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).