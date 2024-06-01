Україна отримає 2,2 млрд доларів за програмою МВФ

Україна має отримати 2,2 мільярда доларів допомоги із програми розширеного фінансування Міжнародного Валютного Фонду (МВФ).

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 31 травня.

За словами Шмигаля, оголошення про фінансування сталося після того, як представники України та Міжнародного валютного фонду досягли згоди щодо четвертого перегляду угоди EFF.

Премʼєр-міністр написав, що Україна виконала "всі кількісні критерії та структурні маяки" до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів.

Кошти EFF призначені для надання Україні стабільності в умовах війни, підтримки післявоєнного відновлення країни та сприяння економічному зростанню, оскільки Україна просувається вперед на шляху до членства в ЄС.

EFF планує надати 5,4 мільярда доларів бюджетної допомоги на 2024 рік, з яких 880 мільйонів доларів уже виплачені після успішного перегляду в березні.

Загальна сума EFF на 2023-2027 роки становить 15,6 мільярдів доларів, що є частиною більшого пакету міжнародної підтримки України.