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Україна в межах обміну повернула з полону 10 цивільних громадян. Серед них Наріман Джелял
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Україна в межах обміну повернула з полону 10 цивільних громадян. Серед них Наріман Джелял

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Наріман Джелял
Наріман Джелял. Наріман Джелял Фото: Кримська солідарність/Станіслав Юрченко

В Україну сьогодні 28 червня в межах обміну полоненими вдалося повернути з російського полону ще десятьох громадян. Серед звільнених Наріман Джелял — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму у 2021 році.

Про повернення українців президент України Володимир Зеленський.

Окрім Джеляла, вдалося повернути цивільних Олену Пех та Валерія Матюшенка, які були в полоні з 2017–2018 років, а також Богдана Гелету та Івана Левицького – священників Української греко-католицької церкви, захоплених в Бердянську за опір окупації.

"Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні", — додав Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими водночас уточнили, що цивільні українці були звільнені у межах 53-го обміну, який який розпочався 25 червня з визволення 90 військових.

"Звільнення цивільних українців відбулося за посередництва Святого Престолу. Всього в рамках 53-го обміну вдалося повернути додому 100 українських громадян. Загалом з російської неволі вже звільнено 3310 українців", — йдеться у повідомленні.

З російського полону 25 червня вдалося повернути ще 90 військових Збройних сил України. Зокрема додому приїхали захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.

Видання "Лівий берег" після обміну із посиланням на власні джерела повідомило, що Митрополита Тульчинського і Брацлавського Української православної церкви Московського патріархату Іонафана Єлецьких обміняли на кількох військовополонених українців.

Що відомо про затримання Нарімана Джеляла

3-4 вересня 2021 року в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 людей у справі про "диверсію на газопроводі" в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял. 6 вересня суд відправив під варту затриманих кримських татар.

22 вересня Наріману Джелялу посилили звинувачення, перекваліфікувавши його на диверсію у складі організованої групи, яка карається позбавленням волі від 12 до 20 років. Крім того, його звинуватили у незаконному придбанні, передачі, зберіганні вибухових речовин у складі організованої групи.

У жовтні 2021 року Джеляла примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження "психолого-психіатричної експертизи".

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