Прогноз щодо встановлення до 1 ГВт газової маневреної генерації — реалістичний і підтверджений чіткими конкретними проєктами. На сьогодні вже є декілька десятків МВт.

Про це у коментарі Суспільному розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Відповідаючи на запитання, чи можливо встановити до 1-го ГВт потужності, Колісник пояснив, що це можливо, і відповідна програма робіт та відповідні заходи здійснюються.

“На сьогодні є встановлені вже відповідні об'єкти в окремих областях. Наш прогноз до 1 ГВт встановлення потужності — він реалістичний, підтверджений чіткими конкретними проєктами”, — сказав Колісник.

Частина з них вже в стадії приєднання, частина з них — в стадії встановлення таких об'єктів, пояснив посадовець. За його словами, їх дислокація — фактично в кожній області, тобто така робота ведеться комплексно.

“Ми можемо сказати, що декілька десятків МВт на сьогодні вже є, вони встановлені, декілька сотень МВт в стадії підключення, із встановленням з чіткими датами. Тому в сукупній кількості ми бачимо, що до 1 ГВт (1 ГВт - це 1000 МВт — ред.) точно матимо встановлену розподільчу генерацію”, — сказав заступник міністра.

11 червня президент України Володимир Зеленський на полях Конференції з відновлення України у Берліні заявив, що Україна до кінця року побудує до одного гігавата газової маневреної генерації та ще чотири гігавати у найближчі роки.

Колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що Україна до кінця року не зможе побудувати до одного гігавата газової маневреної генерації, а відповідна заява президента Зеленського у майбутньому вдарять по іміджу держави.