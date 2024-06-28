Путін подарував Кім Чен Ину лімузин із південнокорейськими запчастинами

Лідер Кремля Володимир Путін під час свого візиту до КНДР 19 червня подарував Кім Чен Ину лімузин російської фірми Aurus. Автівка містить запчастини з Південної Кореї.

Про це пише Reuters, посилаючись на митні документи, що опинилися в розпорядженні журналістів.

Як свідчать дані митників, Росія з 2018 по 2023 рік імпортувала обладнання та компоненти на щонайменше $34 млн для автомобілів і мотоциклів Aurus.

До Aurus після початку вторгнення РФ в Україну продовжили іноземні товари. З лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже 16 млн доларів. З Південної Кореї зокрема — на 5 млн доларів.

Наприклад, з Республіки Корея в Росію завозять деталі кузова, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання. Запчастини також імпортували з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн Європейського Союзу.

Aurus запустила своє виробництво в Татарстані. Цьогоріч ще один завод відкриється в Санкт-Петербурзі на колишній фабриці Toyota.

Візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.