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США та Південна Корея створили групу для блокування постачання нафти з РФ до КНДР
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США та Південна Корея створили групу для блокування постачання нафти з РФ до КНДР

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США, Південна Корея
Прапори Південної Кореї та США біля Національного музею сучасної історії Кореї в Сеулі, 25 квітня 2023 року. AP/Lee Jin-man

США та Південна Корея створили нову робочу групу, яка має на меті перешкодити Північній Кореї закуповувати незаконну нафту з Росії.

Як повідомляє Reuters, перше засідання групи EDTF (Enhanced Disruption Task Force) відбулося у Вашингтоні 26 березня.

У зустрічі взяли участь понад 30 офіційних осіб з міністерств і відомств, відповідальних за дипломатію, розвідку, санкції та заборону морського руху.

У МЗС Південної Кореї зазначили, що обидві сторони висловили стурбованість з приводу постачання Росією нафти до Північної Кореї та обговорили шляхи припинення незаконної співпраці між Москвою та Пхеньяном.

"Нафта є важливим ресурсом для ядерних та ракетних розробок та військової могутності Північної Кореї", — йдеться у заяві.

У Держдепі США заявили, що цільова група США і Південної Кореї розглядає потенційні дії з порушення мереж закупівель нафтопродуктів КНДР, включаючи викриття діяльності з ухилення від санкцій, введення односторонніх санкцій, а також залучення приватного сектору і третіх сторін по всьому регіону, які свідомо чи мимоволі сприяють постачанню нафти.

У майбутньому оперативна група може бути націлена на інші сфери ухилення від санкцій, включаючи продаж вугілля.

Reuters зазначає, що згідно з обмеженнями РБ ООН щодо ядерної зброї та ракетних програм Північної Кореї, Пхеньян має право імпортувати 4 мільйони барелів нафти та 500 000 барелів нафтопродуктів на рік.

Існує велика ймовірність того, що Росія накладе вето на резолюцію ООН, яка закликає до продовження мандату групи експертів, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї, повідомив Reuters минулого тижня дипломат ООН.

Група експертів ООН, яка стежить за виконанням санкцій, заявила цього місяця, що танкери під прапором Північної Кореї могли доставити понад 1,5 мільйона барелів нафтопродуктів у період з 1 січня по 15 вересня минулого року.

Комерційні супутникові зображення показують, що нафтові танкери Північної Кореї, включно з деякими підсанкційними суднами, відвідували російські порти останніми тижнями.

У Держдепі США заявили, що цільова група США і Південної Кореї розглядає потенційні дії з порушення мереж закупівель нафтопродуктів КНДР, включаючи викриття діяльності з ухилення від санкцій, введення односторонніх санкцій, а також залучення приватного сектору і третіх сторін по всьому регіону, які свідомо чи мимоволі сприяють постачанню нафти.

У майбутньому оперативна група може бути націлена на інші сфери ухилення від санкцій, включаючи продаж вугілля, йдеться в заяві відомства.

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