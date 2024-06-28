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Близько видів 20 гвинтівок допустили для експлуатації в ЗСУ, третина — вітчизняні
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Близько видів 20 гвинтівок допустили для експлуатації в ЗСУ, третина — вітчизняні

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20 видів гвинтівок схвалили для ЗСУ
Український військовий на позиціях із гвинтівкою. Міноборони України

З початку вторгнення Росії лютому 2022 року в Україні Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації в Збройні сили близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них — українського виробництва.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Серед зразків іноземного виробництва — продукція компаній Cadex Defence, Barrett, Steyr-Mannlicher AG, Česká Zbrojovka, Heckler & Koch з Канади, США, Австрії, Чехії, Німеччини тощо.

"Гвинтівки різних калібрів призначені як для знищення живої сили противника, так і для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки ворога", — пояснює оборонне відомство.

А серед українських зразків:

  • антиматеріальні великокаліберні гвинтівки, здатні пробивати броню бронеавтомобіля;
  • однозарядні та напівавтоматичні гвинтівки, призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей.

Ефективна дальність пострілу окремих зразків сягає 2 км.

Міноборони стверджує, що в українських зразках, які кодифікували у 2024 році, впроваджено низку якісних конструкторських рішень. Серед боєприпасів для стрілецької зброї, допущених до експлуатації з березня 2022 року, є патрони до гвинтівок, що відповідають стандартам НАТО.

Інші дані про введення зброї в експлуатацію в Україну

У травні говорили, що Міноборони України допустили до експлуатації 9 українських роботизованих комплексів.

8 червня у Міноборони повідомляли, що з березня 2022 року до експлуатації у ЗСУ допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.

14 червня повідомлялось, що від початку повномасштабної війни Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації в українській армії понад 100 зразків боєприпасів. Майже половину з них — від початку 2024 року.

25 червня міністерство заявило, що з початку вторгнення кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва.

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