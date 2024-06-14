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До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів — Міноборони
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До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів — Міноборони

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Боєприпаси, міни
Міни. Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення Росії Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації в українській армії понад 100 зразків боєприпасів. Майже половину з них — від початку 2024 року.

Про це повідомили в українського оборонному відомстві.

Йдеться про боєприпаси до стрілецької зброї, мінометні міни, артилерійські снаряди, а також близько 60 зразків для снарядів безпілотників. Усі вони розроблені вітчизняними підприємствами.

У Міноборони додали, що кодифікація дозволяє закуповувати ці зразки за кошти державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

8 червня у Міноборони повідомляли, що з березня 2022 року до експлуатації у ЗСУ допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.

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