Військовослужбовець із позивним Швайгер цікавився темою війни з дитинства. У 2020 році під час риболовлі з другом йому спала на думку ідея, яка стала історичною, — виробляти безпілотники. Згодом вона розвинулася в цілу галузь.

Якою була ситуація з безпілотниками у 2022-му в Україні, що таке "війна від першої особи", кого уразили під час першого задокументованого вильоту FPV-дрона камікадзе, та завдяки чому ворогу вдається не відставати від України у галузі FPV-дронів — аналізують активіст і волонтер Сергій Стерненко, ветеранка і керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська, військовий аналітик і голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут та керівник мілітарного напрямку з фонду Сергія Притули.

Про все це дивіться та слухайте у першому епізоді документального серіалу Суспільного "Дрони-камікадзе"