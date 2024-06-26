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Як на фронті зʼявились дрони-камікадзе | Документальний серіал Суспільного "Зброя, в яку не вірили"
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Як на фронті зʼявились дрони-камікадзе | Документальний серіал Суспільного "Зброя, в яку не вірили"

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Військовослужбовець із позивним Швайгер цікавився темою війни з дитинства. У 2020 році під час риболовлі з другом йому спала на думку ідея, яка стала історичною, — виробляти безпілотники. Згодом вона розвинулася в цілу галузь.

Якою була ситуація з безпілотниками у 2022-му в Україні, що таке "війна від першої особи", кого уразили під час першого задокументованого вильоту FPV-дрона камікадзе, та завдяки чому ворогу вдається не відставати від України у галузі FPV-дронів — аналізують активіст і волонтер Сергій Стерненко, ветеранка і керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська, військовий аналітик і голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут та керівник мілітарного напрямку з фонду Сергія Притули.

Про все це дивіться та слухайте у першому епізоді документального серіалу Суспільного "Дрони-камікадзе"

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