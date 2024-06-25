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З початку повномасштабної війни Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ майже 40 зразків бронетехніки
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З початку повномасштабної війни Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ майже 40 зразків бронетехніки

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Leopard 1
Танк Leopard 1. AP

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Зокрема парк бойової броньованої гусеничної та колісної техніки українських Сил оборони поповнили зразки бронемашин виробництва понад 10 країн світу. Серед них США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Італія, Норвегія та інші.

Йдеться про танки Abrams, Leopard, Challenger, легкий танк AMX-10 RC, бойові машини піхоти M2 Bradley, CV90, гусеничні бронетранспортери M113 у різних модифікаціях, колісні БТР M1126 Stryker, Rosomak, Puma та інші.

Українські військові відзначають, що західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів, хорошими ходовими характеристиками та високою точністю озброєння. Це надає перевагу у протистоянні з російськими окупантами.

"Наприклад, екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley однієї з бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ влучним вогнем автоматичної 25 мм гармати М242 "Бушмастер" вивів з ладу танк російських окупантів Т-90 у бою під Авдіївкою", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що серед кодифікованих зразків бронетехніки є також продукція українських оборонних підприємств, зокрема, модернізовані версії радянських БМП та БТР.

8 червня у Міноборони повідомляли, що з березня 2022 року до експлуатації у ЗСУ допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.

14 червня повідомлялось, що від початку повномасштабної війни Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації в українській армії понад 100 зразків боєприпасів. Майже половину з них — від початку 2024 року.

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