США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем ППО Patriot, що може значно покращити здатність ЗСУ протистояти російським повітряним ударам.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, поінформовані про хід перемовин.

Зазначається, що угода ще не завершена, однак вона, ймовірно, передбачатиме відправку систем Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а потім – до України.

Як пише FT, у квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім своїх батарей Patriot, яким понад 30 років, і замінить їх більш досконалими системами.

"Якщо така передача буде реалізована, це стане кроком у зміні обороноздатності України. Наразі країна має щонайменше чотири системи Patriot, поставлені як США, так і Німеччиною", — додали у виданні.

Передача систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.