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Міноборони з початку року допустило до експлуатації 9 українських роботизованих комплексів
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Міноборони з початку року допустило до експлуатації 9 українських роботизованих комплексів

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З початку року Міноборони допустило до експлуатації 9 українських роботизованих комплексів
З початку 2024 року у Міноборони України допустили до експлуатації 9 українських роботизованих комплексів. Міноборони України

З початку 2024 року у Міноборони України допустили до експлуатації 9 українських роботизованих комплексів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що комплекси виконують різноманітні завдання на полі бою, зменшуючи ризик для українських воїнів. Зокрема, йдеться про бойові роботи з кулеметами, а також системи для евакуації поранених та мінування.

“Багато вітчизняних виробників нині сфокусовані на виробництві роботизованих систем з метою підвищення спроможностей Збройних Сил України та збереження життів наших воїнів. Тільки з початку 2024 року кодифіковано 9 наземних роботизованих комплексів, створених українськими зброярами”, – розповів начальник управління Міноборони Володимир Рочняк.

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