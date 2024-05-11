З початку 2024 року у Міноборони України допустили до експлуатації 9 українських роботизованих комплексів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що комплекси виконують різноманітні завдання на полі бою, зменшуючи ризик для українських воїнів. Зокрема, йдеться про бойові роботи з кулеметами, а також системи для евакуації поранених та мінування.
“Багато вітчизняних виробників нині сфокусовані на виробництві роботизованих систем з метою підвищення спроможностей Збройних Сил України та збереження життів наших воїнів. Тільки з початку 2024 року кодифіковано 9 наземних роботизованих комплексів, створених українськими зброярами”, – розповів начальник управління Міноборони Володимир Рочняк.