Без світла 459 населених пунктів, а через спеку зросло споживання — Укренерго

Станом на ранок 28 червня в Україні з різних причин знеструмлені 459 міст і сіл. Через спеку споживання вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж напередодні. Імпорт електрики відбувається з 5 країн.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Як і повідомляли днем раніше, по всій Україні 28 червня всю добу діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

"За прогнозом, через спеку споживання сьогодні вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж в аналогічні години 27 червня. Будь ласка, в періоди, коли світло за графіком повертається, ощадливо споживайте електричну енергію. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади", — ідеться в повідомленні Укренерго.

Знеструмлення в областях

Без енергоживлення вранці лишаються 459 населених пунктів. Зокрема через бойові дії — на Донеччині, Харківщині, Херсонщині. З технічних причин та через негоду — у Закарпатській, Львівській, Одеській, Миколаївській областях.

Як додали в Міненерго, через нові обстріли сталися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях. Проте енергетики заживили 19,5 тисячі абонентів.

У Києві через технологічне порушення знеструмлювалися житлові будинки та установи у центральному районі. Їх усіх заживили.

На півдні на високовольтній підстанції відключалося обладнання, без світла були на Одещині та Миколаївщині.

Через грози на Закарпатті знеструмлено 9 824 абоненти у 17 населених пунктах.

Імпорт

Імпорт електроенергії в Україну 28 червня протягом доби — з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальний обсяг імпорту — 31 390 МВт*год. Експорту нема та не планується.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Внаслідок російської атаки України вночі 20 червня пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій (ТЕС) компанії ДТЕК, поранені троє працівників.

У ніч проти 22 червня РФ знову вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.