Зеленський вперше зустрівся з новообраним главою Словаччини

У Брюсселі 26 червня із президентом України Володимиром Зеленським зустрівся новий президент Словаччини Петер Пеллегріні. Він побажав Україні миру та анонсував свій візит.

Про зустріч Пеллегріні повідомив у своїй соцмережі Х.

"У нас була продуктивна дискусія добрих сусідів. Ми згадали нещодавнє спільне засідання урядів наших країн і обговорили мої плани щодо візиту в Україну. Я запевнив свого українського колегу, що Словаччина бажає швидкого і справедливого миру для України", — ідеться в дописі словацького президента.

У травні Зеленський зустрівся з тоді ще чинною президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Вона приїхала в Київ утретє за повномасштабне вторгнення.

Що відомо про Пеллегріні

Петер Пеллегріні у квітні переміг у другому турі президентських виборів, набравши 53,12% голосів.

Політик поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.

Пеллегріні не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до РФ щодо ситуації в Україні, але зазначає, що необхідно враховувати вплив санкцій на економіку країн блоку.

У травні Пеллегріні заявив про необхідність "активізувати дипломатію" для досягнення миру в Україні і запропонував Братиславу як майданчик для "мирних переговорів" між Україною та РФ.