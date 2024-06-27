НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський вперше зустрівся з новообраним главою Словаччини
СловаччинаПРЕЗИДЕНТЗеленськийПОЛІТИКАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПодіїПолітика

Зеленський вперше зустрівся з новообраним главою Словаччини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Петер Пеллегріні зустрівся з Зеленським 27 червня
Петер Пеллегріні жестикулює у своєму штабі в день оголошення результатів президентських виборів у Братиславі, Словаччина, 7 квітня 2024 року. REUTERS/Radovan Stoklasa

У Брюсселі 26 червня із президентом України Володимиром Зеленським зустрівся новий президент Словаччини Петер Пеллегріні. Він побажав Україні миру та анонсував свій візит.

Про зустріч Пеллегріні повідомив у своїй соцмережі Х.

"У нас була продуктивна дискусія добрих сусідів. Ми згадали нещодавнє спільне засідання урядів наших країн і обговорили мої плани щодо візиту в Україну. Я запевнив свого українського колегу, що Словаччина бажає швидкого і справедливого миру для України", — ідеться в дописі словацького президента.

У травні Зеленський зустрівся з тоді ще чинною президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Вона приїхала в Київ утретє за повномасштабне вторгнення.

Що відомо про Пеллегріні

Петер Пеллегріні у квітні переміг у другому турі президентських виборів, набравши 53,12% голосів.

Політик поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.

Пеллегріні не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до РФ щодо ситуації в Україні, але зазначає, що необхідно враховувати вплив санкцій на економіку країн блоку.

У травні Пеллегріні заявив про необхідність "активізувати дипломатію" для досягнення миру в Україні і запропонував Братиславу як майданчик для "мирних переговорів" між Україною та РФ.

Топ дня
Аварія потяга у Словаччині
У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом. Є загиблі
Світло, лампочка
28 червня світло вимикатимуть протягом усієї доби — Укренерго Доповнено
Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі
Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі Важливо
Україна і ЄС підписали безпекову угоду
Україна і ЄС підписали безпекову угоду. Також Зеленський підписав угоди з Литвою та Естонією Важливо
Україна, євро
Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility — Мінфін Важливо

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
Угорщина та Словаччина припинили блокувати обрання Рютте генсеком НАТО
Автобуси
Відкриття автобусних маршрутів зі Словаччиною спростили. Що відомо
Роберт Фіцо
Партія прем’єра Роберта Фіцо зазнала поразки на виборах до ЄП у Словаччині
Роберт Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо вперше після замаху розповів, коли повернеться до роботи й заявив, що "прощає" нападника
На початок