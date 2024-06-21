Міністерство оборони Словаччини ініціювало порушення кримінальної справи проти колишнього прем'єр-міністра Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя за передачу Україні винищувачів МіГ-29 і частин ЗРК "Куб" у березні 2023 року.

Про це повідомляє видання dennikn.sk.

Державний секретар Ігор Мелічер повідомив, що назвав дії кабінету Гегера неконституційними і такими, що суперечать договірним положенням щодо військової техніки. "Після цього рішення небо залишилося незахищеним, а громадяни під загрозою", — заявив він.

За його словами, справа стосується підозри у вчиненні диверсії, перевищенні службових повноважень посадової особи та зловживанні службовими обов'язками при розпорядженні чужим майном.

Меліхер заявив, що немає офіційного правового аналізу, який би дозволяв Кабінету міністрів передавати військову техніку. За його словами, представлені ексміністром оборони матеріали не відповідали ознакам офіційного документа, належним чином зареєстрованого в міністерстві.

"Я особисто вважаю, що Ярослав Надь — зрадник, і це не повинно зійти йому з рук", — заявив заступник міністра оборони Ігор Меліхер, пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Києву після повернення до влади минулого року. Попередня адміністрація на чолі з Едуардом Хегером, союзником Києва у протистоянні російській агресії, не змогла отримати вотум довіри в парламенті і перебувала в режимі тимчасового уряду ще до ухвалення рішення про відправлення військових літаків в Україну.

Надь захищав рішення про постачання МіГів Україні як "юридично обґрунтоване", оскільки воно було засноване на юридичному аналізі та колективному схваленні уряду. Його союзники стверджують, що кримінальна справа є частиною гібридної війни, що виходить із Росії.