У Словаччині 6 квітня відбудеться другий тур президентських виборів, оскільки під час першого туру жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів. У першому турі переміг прозахідний кандидат.

Про це повідомляє Aktuality.

Колишній міністр закордонних справ, прозахідний кандидат Іван Корчок після підрахунку 100% голосів отримав 42,52% виборців. Його опонент, член керівної коаліції та спікер парламенту Петер Пеллегріні — на другому місці з 37,03%.

Для перемоги кандидатам потрібно набрати понад 50 відсотків голосів.

Явка виборців перевищила 51 відсоток.

Відзначимо, що Роберт Фіцо та його ліва партія "Смер" перемогли на парламентських виборах у Словаччині торік. Він обіцяв припинити військову допомогу Україні.

Що відомо про ставлення кандидатів до Росії та України

Пеллегріні поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.

Пеллегріні не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до РФ щодо ситуації в Україні, але зазначає, що необхідно враховувати вплив санкцій на економіку країн блоку.

Проте його опонент Корчок підтримує жорсткий підхід до РФ і надання Україні всіх видів допомоги, включаючи військову.