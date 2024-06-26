Словаччина бере участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України – зокрема, закуплені боєприпаси модернізують на словацьких заводах.

Про це заявив новий президент Словаччини Петер Пеллегріні на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі, повідомляє Pravda.

"Завдяки нашим виробничим потужностям ми зробимо значний внесок в успіх чеської діяльності з боєприпасів. Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, на яких виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів. Значна частина боєприпасів, зібраних завдяки чеській ініціативі, буде перероблена та вироблена безпосередньо на заводах у Словаччині", — сказав він.

Пеллегріні також заявив, що Братислава підтримує Україну способами, про які не надто часто говорять, як-от постачання електроенергії, щоб українська енергомережа не зазнала колапсу.

Словацький президент повідомив, що запланував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться або цього тижня в Брюсселі на саміті ЄС, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Пеллегріні заявив, що Братислава погодиться з планами НАТО щодо подальшої підтримки України на липневій зустрічі, однак вона не надсилатиме словацьких солдатів в Україну, навіть якщо вони будуть лише частиною навчальної місії.

Петр Павел відповів, що деякі політики в Словаччині та Чехії наголошують на необхідності досягнення миру, але менше говорять про підтримку України. На думку глави чеської держави, необхідно займатися і тим, і іншим.

"Нинішні пропозиції Росії, якщо це можна так назвати, насправді є вимогою капітуляції України. Вони не є реалістичним вступом до переговорів", – вважає Павел.

Раніше Пеллегріні заявив про необхідність "активізувати дипломатію" для досягнення миру в Україні і готовий запропонувати Братиславу як майданчик для "мирних переговорів" між Україною та РФ.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

25 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що в Україну прибула перша партія боєприпасів, закуплених в рамках чеської ініціативи, в рамках якої Чехія шукає артилерійські снаряди для України в країнах поза Євросоюзом.