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На виборах президента у Словаччині переміг Петер Пеллегріні
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На виборах президента у Словаччині переміг Петер Пеллегріні

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Новообраний президент Словаччини Петер Пеллегріні
Кандидат у президенти Словаччини Петер Пеллегріні жестикулює у своєму штабі в день оголошення результатів президентських виборів у Братиславі, Словаччина, 7 квітня 2024 року. REUTERS/Radovan Stoklasa

У другому турі президентських виборів у Словаччині переміг Петер Пеллегріні, набравши 53,23% голосів після оброблення 99,78% бюлетенів.

Про це повідомило Словацьке управління статистики.

Пелегріні — 53,23%, Корчок — 46,76%", — такі дані опубліковані на сайті управління.

Президент у Словаччині обирається загальним голосуванням на п'ять років. У першому турі, що відбувся 23 березня, брали участь дев'ять кандидатів, але жоден з них не набрав абсолютної більшості.

До другого туру пройшли колишній глава МЗС Словаччини Іван Корчок, який набрав 42,51% голосів, і Пеллегріні, який отримав підтримку 37,02 % виборців. Опитування, які проводилися перед другим туром, вказували, що шанси кандидатів на перемогу майже рівні, а розрив між суперниками може бути лише у кілька відсотків.

Що відомо про ставлення кандидатів до Росії та України

Пеллегріні поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.

Пеллегріні не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до РФ щодо ситуації в Україні, але зазначає, що необхідно враховувати вплив санкцій на економіку країн блоку.

Проте його опонент Корчок підтримує жорсткий підхід до РФ і надання Україні всіх видів допомоги, включаючи військову.

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