Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини Чапутовою. Про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова під час її візиту до Києва детально обговорили ситуацію на фронті в Україні. Зокрема, Зеленський проінформував президентку про чергову російську спробу розширити наступальні дії на сході України — Донецької та Харківської областей, а також про збройні потреби, щоб зірвати те, що намагаються зробити окупанти РФ.

Про це президент Зеленський повідомив на спільній пресконференції за підсумками зустрічі.

“Зараз не всі наші партнери оперативно виконують наші домовленості, ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України щоб прискорити постачання. Цей час — час травня, початку червня — присвячений активній дипломатії. Нашій роботі заради глобального саміту миру. Ми робимо все щоб забезпечити присутність дійсно світової більшості і це дуже важливо”, — сказав Зеленський.

Він додав, що від цього червня Україна, зокрема, очікує на фактичний початок перемовин про вступ України в ЄС.

Говорячи про питання економіки, Зеленський відзначив, що Україна та Словаччина мають інтегрувати підприємницькі потенціали двох країн.

“Робити все щоб українські та словацькі народили отримували більше якісних робочих місць. Більше промислового розвитку, більше сучасних виробництв і бізнесів”, — наголосив президент.

Зокрема, за його словами, є вагомий потенціал для розвитку енергетики, інфраструктури, оборонного комплексу наших країн — і це те буде зміцнювати нас стратегічно.

“Я радий, що наші уряди наші прем’єр-міністри зараз працюють над взаємовигідними проєктами в енергетиці і в транскордонній співпраці”, — сказав Зеленський.

Як заявила Зузана Чапутова, Словацька Республіка була однією з перших держав, коли йшлося про кількість і швидкість надання військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони і літаків.

“Ми все, що могли дати, ми все дали. І я щаслива, що співробітництво між нашими країнами і урядами продовжується і далі”, — сказала Чапутова.

Вона відзначила, що Україна та Словаччина домовилися, що буде добудований потяг, який піде через шлях Київ-Кошице, що збільшиться транзит електроенергії, а також йдеться і про військову сферу.

"Цю трагедію необхідно зупинити. Весь цивілізований світ повинен взяти в цьому участь. Тільки справедливий мир є прийнятним. Ми дуже шануємо вашу хоробрість і незламність. Ви бороните не тільки власну державу, але й принципи, на яких базується наша безпека", — наголосила президентка.

Уперше з початку повномасштабного російського вторгнення Зузана Чапутова прибула в Україну в травні 2022 року. Відтоді це вже її третій візит.