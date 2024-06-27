Зеленський прибув на переговори до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, прибув на переговори до Брюсселя.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", — написав президент.

Зеленський планує зустрітися з очільниками ЄС і держав-членів, провести двосторонні переговори.

За його словами, планується підписання одразу трьох безпекових угод, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині.

У Люксембурзі 25 червня розпочалася Міжурядова конференція, яка офіційно дає старт переговорам про вступ України в Європейський Союз.

Двостороння безпекова угода між Україною і Європейським Союзом буде підписана у четвер, 27 червня, під час саміту лідерів країн блоку. Про це йдеться у розкладі саміту, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Угоду підпише президент Володимир Зеленський, який прибуде з візитом до Брюсселя.

За словами джерел Суспільного в Офісі президентпід час візиту матиме багато двосторонніх зустрічей за зачиненими дверима.

19 червня Офіс президента України повідомив, що переговорні команди України та Європейського Союзу узгодили текст безпекової угоди.

Як повідомили джерела Суспільного у дипломатичних колах, а також низка ЗМІ, документ містить два основні розділи щодо безпекових гарантій. Перший сфокусований на оборонних питаннях. У другому йдеться про ширші зобов'язання з боку ЄС.

25 червня Рада ЄС схвалила проєкт угоди про гарантії безпеки з Україною.