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Чи опиниться Трамп за ґратами? Байден втрачає голоси молоді | АМЕРИКАНСЬКІ ГІРКИ
Джо БайденДональд ТрампСШАВибори у СШАВідео

Чи опиниться Трамп за ґратами? Байден втрачає голоси молоді | АМЕРИКАНСЬКІ ГІРКИ

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Байден втрачає підтримку серед молоді через політику США щодо Палестини та Ізраїлю. Проти Трампа відкрито 4 кримінальні справи, в одній з яких суд присяжних вже визнав його винним. Одночасно із цим судять сина Байдена. Тим часом, все більше прихильників забирає Роберт Кеннеді-молодший — прихильник конспірологічних теорій та критик підтримки України. Як все це, а також вік Трампа і Байдена (на двох — 159 років) вплинуть на їхні шанси переобратись? А також як кандидати використовують питання України? Про це говоримо в третьому епізоді подкасту «Американські гірки».

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Майдуков - ілюстрація подкасту Американські гірки
Американські гірки. Ілюстрація Сергія Майдукова для Суспільного

Вибори президента США 2024

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020-му — Джо Байден та Дональд Трамп.

Ці президентські перегони варті великої уваги, бо, як відзначає американська Рада з Міжнародних відносин, є "побоювання, що вони можуть призвести до загибелі американської демократії та перевернути світовий порядок". Це відчує на собі й Україна: стійкість її підтримки може похитнутися. До кінця 2024 фінансування допомоги Україні гарантується адміністрацією Байдена. Проте на початку 2025 року США, хто б врешті не став президентом, доведеться ухвалювати нове рішення щодо підтримки України.

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