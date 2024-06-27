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27 червня відбудуться перші передвиборчі дебати між Байденом і Трампом — CNN
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27 червня відбудуться перші передвиборчі дебати між Байденом і Трампом — CNN

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Президент США Джо Байден та колишній глава держави Дональд Трамп
Президент США Джо Байден та колишній глава держави Дональд Трамп. AP

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден і кандидат на пост глави держави Дональд Трамп сьогодні, 27 червня, проведуть перші з двох дебатів, запланованих перед виборами в листопаді.

Дебати почнуться на CNN о 21:00 за місцевим часом (орієнтовний початок за київським часом — 04:00 ранку).

Вони відбуватимуться без живої аудиторії й триватимуть 90 хвилин. Як повідомляє канал, кандидати не можуть використовувати нотатки, мікрофон кандидата вмикатимуть, коли буде його черга говорити.

Зазначається, що демократи хочуть, щоб 81-річний Байден продемонстрував "життєву силу та кмітливість" на тлі побоювань щодо його віку.

Журналісти CNN припускають, що теми, виграшні для Байдена — це право на аборти та захоплення Трампа різними "диктаторами". Натомість Трамп зобразить Америку Байдена в антиутопічних фарбах — охоплену неконтрольованою імміграцією, злочинністю та економічними проблемами.

Також серед тем, ймовірно, будуть судові справи проти Трампа та засудження сина Байдена за купівлю та зберігання зброї.

Очікується, що дебати між найстарішим чинним президентом Байденом і колишнім главою держави Трампом, якого суд визнав винним у кримінальній справі, можуть стати переломним моментом у боротьбі суперників за голоси виборців.

Також відомо, що наступні дебати між Байденом і Трампом заплановані на 10 вересня. Їхньою організацією займається телемережа ABC.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

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