У Держдепі США прокоментували видачу ордерів на арешт Шойгу та Герасимова

США підтримують міжнародні розслідування злочинів Росії в Україні. Зокрема йдеться і про справу, у межах якої Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу й очільника російського Генштабу Валерія Герасимова.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми чітко дали зрозуміти, що російські війська вчинили звірства під час їхнього незаконного вторгнення в Україну, і що за ці звірства має бути покладено відповідальність. Ми підтримуємо низку міжнародних розслідувань злочинів Росії в Україні, включно з тим, яке проводить МКС", — сказав він.

Водночас Міллер не став розкривати подробиць щодо допомоги міжнародним інституціям з боку США у проведенні розслідування по цій справі.

"Як я вже сказав, ми підтримуємо розслідування, яке проводить МКС, а також інші розслідування щодо притягнення до відповідальності. Але з погляду приватних обмінів (інформацією — ред.), я думаю, що я збережу їх приватними", — пояснив речник Держдепу США.

24 червня МКС видав ордери на арешт голови російського Генерального штабу Валерія Герасимова та ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу. Ордери видали в контексті війни РФ проти України за "ймовірні міжнародні злочини", вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Що відомо про інші ордери на арешт від МКС

5 березня 2024 року МКС видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та начальника Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

17 березня 2023-го МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав неповнолітніх Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Відтак, якщо вони виїдуть за територію Росії у держави, які є учасниками Міжнародного кримінального суду та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до Гааги.

Головний прокурор МКС Карім Хан підкреслив, що ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової не має терміну давності.