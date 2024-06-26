Корнієнко назвав основну задачу парламенту під час перемовин вступу України в ЄС

Основною задачею парламенту під час перемовин вступу України в ЄС буде адаптація українського законодавства до європейського. Процес запущений.
Про це у коментарі Суспільному в Люксембурзі розповів перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.
Він нагадав, що раніше йшла мова про шлях від подання заявки до отримання статусу члена ЄС у 10 років, проте Україна пройде цей шлях набагато швидше.
"Я думаю, що ми справимося швидше і виконаємо всі критерії з адаптації законодавства. Зараз це основна задача, над якою буде працювати в першу чергу парламент", — сказав Корнієнко.
Чиновник розповідає, що у Євросоюзі усі живуть за спільними правилами і ці правила також потрібно впроваджувати в Конституцію України. Більшість країн на етапі вступу змінювала свої Конституції. За словами Корнієнка, цей процес вже запущений і до Ради внесені відповідні законопроєкти.
"Треба тепер пройти скринінг з боку комісій та отримати чітке розуміння, де нам треба змінювати законодавство, де воно вже достатньо для того, щоб інтегрувати європейські права. Це займе певний час ... Наразі в нас є достатньо адженди євроінтеграційної, близько 60 законопроєктів або внесені, або між першим і другим читанням, або ще розробляються в уряді, — каже Корнієнко.
За оцінкою чиновника, переговори щодо вступу України в ЄС "будуть простими, тому що ми починаємо не з нуля".
"У нас є достатньо високий рівень виконання угоди про асоціацію, наприклад", — зауважив Корнієнко.
Проте у деяких галузях буде складніше. За його словами, треба буде шукати порозуміння з країнами-членами у економічних, політичних, а також аграрних питаннях.
Шлях України до Євросоюзу
Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.
8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.