Корнієнко назвав основну задачу парламенту під час перемовин вступу України в ЄС

Основною задачею парламенту під час перемовин вступу України в ЄС буде адаптація українського законодавства до європейського. Процес запущений.

Про це у коментарі Суспільному в Люксембурзі розповів перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що раніше йшла мова про шлях від подання заявки до отримання статусу члена ЄС у 10 років, проте Україна пройде цей шлях набагато швидше.

"Я думаю, що ми справимося швидше і виконаємо всі критерії з адаптації законодавства. Зараз це основна задача, над якою буде працювати в першу чергу парламент", — сказав Корнієнко.

Чиновник розповідає, що у Євросоюзі усі живуть за спільними правилами і ці правила також потрібно впроваджувати в Конституцію України. Більшість країн на етапі вступу змінювала свої Конституції. За словами Корнієнка, цей процес вже запущений і до Ради внесені відповідні законопроєкти.

"Треба тепер пройти скринінг з боку комісій та отримати чітке розуміння, де нам треба змінювати законодавство, де воно вже достатньо для того, щоб інтегрувати європейські права. Це займе певний час ... Наразі в нас є достатньо адженди євроінтеграційної, близько 60 законопроєктів або внесені, або між першим і другим читанням, або ще розробляються в уряді, — каже Корнієнко.

За оцінкою чиновника, переговори щодо вступу України в ЄС "будуть простими, тому що ми починаємо не з нуля".

"У нас є достатньо високий рівень виконання угоди про асоціацію, наприклад", — зауважив Корнієнко.

Проте у деяких галузях буде складніше. За його словами, треба буде шукати порозуміння з країнами-членами у економічних, політичних, а також аграрних питаннях.