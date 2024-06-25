Юсов розповів, коли звільнені військовополонені побачать свої родини

Люди, які повернулися із російського полону, спочатку проходять декілька тижнів обстежень та реабілітації. Лише після цього вони зможуть побачитися із рідними.

Про це в ефірі Суспільного повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

З російського полону 25 червня вдалося повернути ще 90 військових ЗСУ. Це захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники. За словами Юсова, звільнені з полону вже отримали можливість зв’язатись з рідними і поговорити. Але зможуть побачитися з ними не відразу.

"Зараз буде кілька тижнів обстежень, реабілітації, відновлення і після цього повернення до своїх родин. Але насамперед — це обстеження і необхідна допомога: і медична, і психологічна", — сказав представник Головного управління розвідки.

На питання про кількість росіян, яку віддала Україна, посадовець не відповів.

"Коли дана операція завершиться, можливо, зможемо прокоментувати. Оскільки зараз вона триває, поки утримаюсь від коментарів", — сказав Юсов.

Пізніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що 25 червня повернулися:

32 нацгвардійці,

18 прикордонників,

17 представників Військово-морських Сил,

15 бійців ЗСУ,

8 тероборонівців.

Серед них повернути 59 оборонців Маріуполя, 52 з яких вийшли з "Азовсталі". Також повернулися 5 бійців НГУ, які на початку вторгнення вартували на ЧАЕС.

У звільненні українських військових сприяли Об'єднані Арабські Емірати, це також підтвердив і Юсов в ефірі Суспільного.