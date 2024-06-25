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Ексзаступника секретаря РНБО Гладковського судитимуть заочно. ВАКС ухвалив відповідне рішення
ВАКСКОРУПЦІЯУКРАЇНАПодіїЖиття

Ексзаступника секретаря РНБО Гладковського судитимуть заочно. ВАКС ухвалив відповідне рішення

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Олег Гладковський
Олег Гладковський. УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) сьогодні, 25 червня, прийняв рішення про заочний судовий процес над ексзаступником секретаря РНБО Олегом Гладковським.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

"25 червня колегія суддів ВАКС підтримала прокурора та вирішила здійснювати спеціальне судове провадження щодо колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського", — йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що у жовтні 2023 року колишній заступник секретаря РНБО Гладковський виїхав за межі України, а з березня 2024-го перестав з’являтись на засідання. Вже у квітні НАБУ оголосило Олега Гладковського у розшук.

За даними слідства, Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Через ці дії держава зазнала збитків на 17,44 млн грн.

У лютому 2019 року розслідувальний проєкт Bihus.info опублікував інформацію, згідно з якою Олег Гладковський разом із його сином Ігорем був причетний до корупційних схем із закупівлі російських запчастин для української військової техніки. П'ятий президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського між першим та другим турами президентських виборів 2019 року.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

У грудні 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря фігуранту справи "Оптимумспецдеталь" Ігорю Гладковському.

У квітні 2021 року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук фігуранта справи "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.

26 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно Гладковського.

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