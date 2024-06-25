"Мото-Банк", який належав експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву став державним

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) сьогодні, 25 червня, підтвердила рішення першої судової інстанції про стягнення в дохід держави активів експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Зокрема йдеться про "Мотор-Банк", який став державним.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

"В Україні тепер на один державний банк більше", — йдеться у її дописі.

"Мотор-Банк" стане сьомим державним банком. Наразі державі належать "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк", "Сенс Банк" та PIN банк.

22 січня Мін'юст подав позов до ВАКС про стягнення в дохід держави активів Богуслаєва та Кононенка.

18 квітня ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення у дохід держави активів експрезидента "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Відтак в дохід держави буде стягнуто корпоративні права на "Мотор-банк", "Мотор Гарант", "Вінницький авіаційний завод" та інші підприємства, також нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти, розміщені на рахунках, зброя та інші активи. Водночас щодо конфіскації окремих активів "третіх осіб" ВАКС відмовив.

Що відомо про справу Богуслаєва

Богуслаєв був затриманий у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Як повідомляла СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії Богуслаєв фінансував так звану "ДНР" через сплату податків та зборів у бюджет самопроголошеної республіки.

У відомстві вважають, що Богуслаєв співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебувало під контролем так званої "ДНР" та метою якого є постачання авіакомпоненти до підприємств російського ВПК.

Правоохоронці провели обшуки та виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород експрезиденту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки у жовтні 2023 року скерували до суду обвинувальний акт на експрезидента Мотор Січі Вячеслава Богуслаєва за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Його підлеглий — очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олег Дзюба — обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Обом фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

12 квітня Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаєву та начальнику департаменту з зовнішньої економічної діяльності Олегу Дзюбі. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня.

5 червня Київській апеляційний суд залишив В'ячеслава Богуслаєва під вартою без права на заставу до 19 липня.