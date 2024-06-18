Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) сьогодні, 18 червня, призначила до розгляду по суті справу нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Також сьогодні, уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України й призначив Роман Коменданта тимчасовим очільником відомства.

24 листопада 2023 року Андрій Одарченко вийшов з-під варти, за нього внесли 15 млн гривень застави, повідомили у Центрі протидії корупції.

Після виходу із СІЗО Одарченко повинен дотримуватися низки обов'язків, зокрема:

утриматися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними;

здати паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Що відомо про спробу нардепа Андрія Одарченка підкупити Наєма

45-річний Андрій Одарченко був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання від "Слуги народу" Харкова. За даними руху "Чесно", він пропустив 36% голосувань з початку 2022 року і до травня 2023 року. Був деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі.

21 листопада 2023 року НАБУ і САП повідомили, що викрили народного депутата Андрія Одарченка на спробі підкупу біткоїнами голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. За даними слідства, в обмін на 50 тисяч доларів Одарченко просив сприяти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Вищий антикорупційний суд 22 листопада 2023 року взяв Одарченка під варту з можливістю застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Сам Одарченко відкидає звинувачення у спробі підкупу.

23 листопада 2023 року фракція партії "Слуга народу" призупинила членство та виключила зі свого складу Андрія Одарченка на час проведення розслідування НАБУ, повідомила голова партії Олена Шуляк. Це рішення підтримали усі члени партії.