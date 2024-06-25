Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ЄІБ виділяє €400 млн на фінансування соцжитла в Україні
УКРАЇНАБУДІВНИЦТВОЄССвітЕкономікаЖиттяПолітика

ЄІБ виділяє €400 млн на фінансування соцжитла в Україні

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Житловий ринок
Житловий ринок. Суспільне Черкаси

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділяє 400 мільйонів євро на пілотний проєкт з фінансування будівництва соціального житла в Україні.

Про це оголосили на конференції "Житло для інклюзивного та сталого відновлення", передає кореспондентка Суспільного.

Конференція присвячена розгляду викликів і можливостей, пов’язаних з поточними реформами в українському житловому секторі та відповідною підтримкою з боку ЄС. На конференції оголосили про створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб.

Представник ЄІБ Гжегож Гайда у окментарі Суспільному зазначив, що ЄІБ готує пілотний проєкт, який має супроводжуватися також і грантовим проєктом з боку Євросоюзу.

"В рамках такого проєкту буде розвиватися соціальне житло в деяких містах України, які будуть відібрані спільно з Міністерством відновлення. Це житло має бути побудоване як соціальне. Тобто житло, яке надається по ренту, за пільговими ставками, воно має надаватися на безпечних умовах. Це житло має мати високий клас енергозбереження, має бути якісне, розташоване поблизу соціальної інфраструктури, мати просто гарні і безпечні умови проживання на довгий період людям, які цього потребують. ВПО, а також і місцеві громадяни", — сказав він.

За словами Гжегожа, на цей момент йдеться про виділення про 400 мільйонів євро на будівництво соціального житла по всій Україні.

"Я хочу наголосити, що це пілотний проєкт, тобто ми маємо надію, що будемо продовжувати цю роботу. Як експерт, можу сказати, що 400 мільйонів євро — це лише початок. Для того, щоб система мала реальний вплив на життя України, цей пілот має збільшитися як мінімум в 10 разів у найближчих періодах", — сказав представник банку.

Як зазначила заступниця міністра соцполітики Дар’я Марчак, в Україні, на відміну від багатьох інших країн, нема фонду соціального житла.

"І тому внаслідок повномасштабного вторгнення, і дещо менше, у 2014 році, ми стикнулися з тим, що, коли люди внутрішньо переміщаються в громадах часто немає простору, куди ці люди можуть заселитися, і при цьому сплачувати помірну орендну ціну. У багатьох країнах це вирішено, власне, шляхом створення фондів соціального життя", — сказала вона.

За словами урядовиці, сьогодні Мінсоцполітики, Мінвідновлення разом з міжнародними партнерами працюють, щоби розробити законодавство, яке дозволить створити ефективні інструменти підтримки людей через фонди соціального життя.

Але фонди соціального житла – це така довгострокова історія, бо необхідно, щоб воно було побудоване, облаштоване, щоб родина, яка потребує підтримки, могла приїхати в громаду, і громада могла допомогти цій родині", — сказала Марчак.

Вона також повідомила, що уряд розробив новий інструмент підтримки для внутрішньопереміщених осіб

Топ дня
Шарль Мішель і Зеленський
Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ Важливо
Українські військові, яких звільнили з полону 25 червня 2024 року
Обмін полоненими, Україна та Євросоюз офіційно відкрили переговори про членство. 854 день війни. Онлайн Оновлюється
Тищенко
Не відразу після суду: на нардепа Тищенка одягнули електронний браслет Ексклюзивно
Зеленський звільнив Борзова з посади керівника Вінницької ОВА
Зеленський звільнив Борзова з посади керівника Вінницької ОВА
полонені, обмін 25 червня 2024
Україна повернула 90 військовополонених Важливо

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Петиція щодо Тищенка
Петиція про позбавлення нардепа Тищенка повноважень набрала необхідні голоси
Базова підготовка, студенти, військові
Базова підготовка чи відрахування? Кабмін ухвалив постанову для студентів
Leopard 1
З початку повномасштабної війни Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ майже 40 зразків бронетехніки
Ольга Стефанішина
Україна узгоджує календар щодо наступних переговорів для вступу в ЄС — Стефанішина
На початок