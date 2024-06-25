26 червня у Свердловському обласному суді Росії відбудеться перше засідання по суті у справі американського журналіста Евана Гершковича. Суд буде проходити у "закритому режимі". Російська влада звинувачує репортера The Wall Street Journal у шпигунстві, Гершковичу загрожує до 20 років позбавлення волі. Що відомо про справу, чому Росії може бути вигідне утримання журналіста США, та на кого потенційно можуть обміняти Гершковича — розповідає Суспільне.

Хто такий Еван Гершкович, та у чому його звинувачують

Еван Гершкович — 32-річний американський журналіст з родини емігрантів з Радянського Союзу. До арешту у березні 2023-го протягом шести років жив у Росії. Співпрацював з The New York Times, The Moscow Times та Agence France Presse. З січня 2022-го Гершкович — репортер видання The Wall Street Journal.

Остання публікація Гершковича у WSJ перед затриманням датована 28 березня 2023 року. Тоді він написав матеріал “Російська економіка починає руйнуватися”, у якому йшлося про дефіцит робочої сили та інвестицій у РФ. До цього Гершкович також писав про нестачу артилерії в російській армії та зростання втрат РФ у війні.

30 березня 2023 року його затримало ФСБ у Єкатеринбурзі. За даними CBS News та BBC, журналіст начебто планував збирати матеріал про ПВК "Вагнер", а також розпитати місцевих про їх ставлення до війни в Україні.

Наступного дня, 31 березня, Гершковичу висунули звинувачення у шпигунстві на користь США: репортер нібито збирав інформацію про діяльність підприємства "НВК "Уралвагонзавод", яке випускає та ремонтує військову техніку.

Затриманого репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича супроводжують офіцери з Лефортовського суду до автозака, Москва, Росія, 30 березня 2023 року. AP/Alexander Zemlianichenko

У The Wall Street Journal відкидають звинувачення проти журналіста. Сам Гершкович провину не визнає, і каже, що "готовий доводити право на вільну журналістику і захищатися".

З моменту арешту суд кілька разів відхиляв апеляції захисту та відмовив стороні Гершковича у заставі у розмірі 50 мільйонів рублів.

Реакція США на арешт Гершковича

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр назвала звинувачення журналіста у "шпигунстві" безпідставними й зазначила, що росіяни його затримали, щоб мати додаткові важелі для переговорів. "Така дипломатія заручників є неприйнятною", — заявила і Лінн Трейсі, пані посол США у Росії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден неодноразово закликав Росію відпустити Гершковича та казав, що США працює над його звільненням.

Експрезидент США та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп у травні запевнив, що швидко звільнить Гершковича, якщо виграє вибори. Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи цю заяву, зазначив, що "з Дональдом Трампом немає жодних контактів".

Також проти затримання Гершковича виступили частина європейських політиків і світова медійна спільнота. Зокрема у міжнародній організації "Репортери без кордонів" заявили, що це виглядає як "відплата" Гершковичу за те, що той готував розслідування щодо ПВК "Вагнер".

Репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович у скляній клітці в залі Московського міського суду, Росія, 18 квітня 2023 року. Праворуч — пані посол США в Росії Лінн Трейсі. AP/Alexander Zemlianichenko

Що відомо про можливий обмін Гершковича

17 червня видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та словенських посадовців написало, що Гершковича можуть обміняти на пару російських шпигунів — Артема та Анну Дульцевих, які з 2017 року проживали у Любляні, видавали себе за аргентинців, але при цьому працювали на розвідку Росії. Дульцевих заарештували у грудні 2022-го та засудили до восьми років ув'язнення.

Про ймовірний обмін російських шпигунів йшлося ще два роки тому, однак тоді російська та словенська сторони не дійшли згоди. Однак наразі, за даними WSJ, тривають перемовини зі США: російська влада начебто зацікавлена в обміні своїх шпигунів на Гершковича.

У грудні 2023 року, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що діалог з США з приводу обміну триває, і що американська сторона має "ухвалити відповідне рішення, яке і російську сторону влаштує". Згодом, в інтерв'ю Такеру Карлсону — колишньому ведучому телеканалу Fox News, Путін натякнув, що Росія готова обміняти Гершковича на "людину, яка з патріотичних міркувань ліквідувала бандита в одній з європейських столиць". The Wall Street Journal припускає, що може йтися про Вадима Красікова — офіцера ФСБ, засудженого у Німеччині за вбивство у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

19 червня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що у РФ чекають на відповідь від США щодо пропозицій про обмін ув'язненими. За словами Рябкова, запропоновані ідеї "добре відомі профільним ланкам адміністрації Сполучених Штатів".

Плакат із портретом колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі біля посольства Росії, за вбивство якого у Німеччині засуджений офіцер російського ФСБ Вадим Красіков, Берлін, Німеччина, серпень 2019 року. Getty Images/AFP/Odd Andersen

Прецеденти ув'язнення американців у Росії

Еван Гершкович — перший з часів "холодної війни" американський журналіст, затриманий у РФ за звинуваченням у шпигунстві. До цього останнім був голова московського бюро US News & World Report Ніколас Данілофф, якого заарештували у 1986 році. Тоді, в результаті перемовин між СРСР та США, його звільнили.

Якщо протягом понад 35 років подібних інцидентів не було, вже незабаром після арешту Гершковича у Росії затримали ще одну медійницю: Алсу Курмашеву, російсько-американську журналістку татарсько-башкирської служби "Радіо Свобода". Її звинувачують у нереєстрації як "іноземного агента" та зборі інформації про військову діяльність РФ.

Крім того, у російській в'язниці перебуває колишній американський військовий Пол Вілан. Його затримали 28 грудня 2018 року у Москві, після того, як Вілан нібито отримав від співробітника російських спецслужб флешку з засекреченою інформацією. Вілана засудили до 16 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Прізвища Гершковича та Вілана часто згадуються разом, коли йдеться про ймовірний обмін американських та російських ув'язнених. Водночас у грудні 2022-го вже був прецедент обміну громадянки США на росіянина: тоді Сполучені Штати обміняли баскетболістку Брітні Грайнер, яку в Росії звинуватили у зберіганні наркотиків, на росіянина Віктора Бута, що відбував покарання в американській в’язниці за звинуваченнями у торгівлі зброєю.