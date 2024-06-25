радники Трампа представили план завершення війни в Україні

Два ключових радника Дональда Трампа на випадок його перемоги на президентських виборах у США представили Трампу план припинення війни Росії в Україні. Він передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, тільки якщо вступить в мирні переговори.

Про це пише Reuters.

Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США, заявив в інтерв'ю один з радників Трампа з питань національної безпеки, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг.

Згідно з планом, розробленим Келлоггом і Фредом Фляйцем, які обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках, під час мирних переговорів передбачатиметься припинення вогню на основних лініях зіткнення.

Як розповів Фляйц, вони представили свою стратегію Трампу, і колишній президент “позитивно відреагував на неї”.

"Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній зв'язок, який ми отримали", — сказав Фляйц.

Водночас прессекретар Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.

Стратегія, викладена Келлоггом і Фляйцем, є найбільш детальним планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що зможе швидко врегулювати війну в Україні, якщо переможе президента Джо Байдена на виборах 5 листопада, хоча він і не обговорював конкретні деталі.

Ця пропозиція ознаменувала б кардинальну зміну позиції США щодо війни і зіткнулася б з опозицією з боку європейських союзників і всередині власної Республіканської партії Трампа, пише агенція.

Основні елементи плану були викладені в загальнодоступній дослідницькій роботі, опублікованій дружнім до Трампу аналітичним центром "Інститут політики "Америка понад усе", де Келлогг і Фляйц займають керівні посади.

Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити Росію і Україну за стіл переговорів.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться”. Ви говорите Путіну: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", — сказав Келлог.

Згідно з їхньою дослідницькою роботою, Москву також можна було би примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Фляйц сказав, що, згідно з їхнім планом, Україні не потрібно формально поступатися територією Росії. Проте, за його словами, Україна навряд чи зможе відновити ефективний контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

"Наше занепокоєння викликає те, що ця війна перетворилася на війну на виснаження, яка вб'є ціле покоління молодих людей", — сказав він.

За словами Келлога і Фляйца, для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для України. Фляйц додав, що "озброєння України до зубів", ймовірно, буде ключовим елементом цього.

"Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде швидке ведення переговорів про припинення російсько-української війни. Війна між Росією та Україною ніколи б не сталася, якби Дональд Трамп був президентом. Це дуже сумно", — заявив речник Трампа Чунг.

У Байдена заявили, що Трамп не зацікавлений у протистоянні з Путіним.

"Дональд Трамп вихваляє Володимира Путіна при кожній нагоді, і він чітко дав зрозуміти, що не буде протистояти Путіну або відстоювати демократію", — сказав речник кампанії Байдена Джеймс Сінгер.

Деякі аналітики висловили занепокоєння, що план Келлога і Фляйца може дати Москві перевагу в переговорах.

"Те, що описує Келлог, — це процес, спрямований на те, щоб Україна відмовилася від усієї території, яку зараз займає Росія", — сказав колишній помічник держсекретаря США, який працював над російською політикою, Деніел Фрід.

Під час інтерв'ю для подкасту минулого тижня Трамп виключив можливість введення американських військ в Україну і висловив скептицизм щодо членства України в НАТО. Він зазначив, що в разі обрання швидко перейде до скорочення допомоги Україні.

Натомість Байден послідовно виступає за збільшення допомоги Україні, відзначає Reuters.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

Аби краще розумітися на нюансах президентських перегонів-2024 у США, дивіться відеоподкаст Суспільного “Американські гірки”.