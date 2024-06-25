Україна повернула лише 800 із близько 20 тисяч викрадених Росією дітей

Україна повернула близько 800 дітей, яких викрала Росія. Загальна ж кількість налічує майже 20 тисяч дітей.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук в інтерв’ю 24 каналу.

"Ми не знаємо точної кількості дітей, яких вивезли. Нам вдалося встановити, що це близько 20 тисяч дітей, з них 800 вже повернуто", — сказала Верещук.

За її словами, є випадки, коли діти та їхні опікуни повертаються (з Росії) до третіх країн. і це спостерігають постійно.

За словами чиновниці, українська влада шукає дані про українських дітей через Європол, європейські та світові інституції. Якщо діти знаходяться за кордоном, за межами Росії, їх знімають зі списку розшукуваних, додала вона.

Верещук зазначила, що санкції міжнародної спільноти мають бути жорсткими, щоб Росія усвідомила реальність покарання за свої дії.

"Якщо вона (Росія — ред.) продовжить цю політику, геноцид українського народу, вона має отримати санкції, реальні тюремні терміни. Тоді процес повернення наших дітей піде набагато швидше", – сказала вона.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.