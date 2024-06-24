Під час супроводу кортежу Орбана у Німеччині загинув поліцейський — Reuters

У німецькому місті Штутгарт під час супроводу кортежу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана сьогодні, 24 червня, загинув поліцейський. Ще один правоохоронець отримав поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Загін мотоциклістів дорожньої поліції Штутгарта супроводжував Орбана в аеропорт, коли 69-річний водій BMW, який не знав, що перехрестя закрито для руху, спробував повернути й зіткнувся з 61-річним офіцером поліції, який на мотоциклі супроводжував кортеж.

Від удару мотоцикл поліцейського відкинуло на мотоцикл його 27-річного колеги. 61-річний чоловік помер від отриманих травм у лікарні, а молодший офіцер отримав важкі поранення.

"Ми глибоко шоковані нещасним випадком наших колег. Трагічні обставини смерті нашого шановного колеги залишили нас безмовними та вразили всю поліцію Штутгарта до глибини душі", — сказав начальник поліції Маркус Айзенбраун.

У поліції також закликали свідків з'явитися для детального розслідування аварії.

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан прибув до Німеччини, аби подивитися на матч угорської збірної з футболу проти Шотландії, який відбувся у неділю, 23 червня. Угорщина перемогла Шотландію з рахунком 1:0.