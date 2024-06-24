Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Під час супроводу кортежу Орбана у Німеччині загинув поліцейський — Reuters
ДТПНІМЕЧЧИНАУгорщинаЄвро-2024 з футболуПодіїСвітПолітика

Під час супроводу кортежу Орбана у Німеччині загинув поліцейський — Reuters

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Віктор Орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Getty Images

У німецькому місті Штутгарт під час супроводу кортежу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана сьогодні, 24 червня, загинув поліцейський. Ще один правоохоронець отримав поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Загін мотоциклістів дорожньої поліції Штутгарта супроводжував Орбана в аеропорт, коли 69-річний водій BMW, який не знав, що перехрестя закрито для руху, спробував повернути й зіткнувся з 61-річним офіцером поліції, який на мотоциклі супроводжував кортеж.

Від удару мотоцикл поліцейського відкинуло на мотоцикл його 27-річного колеги. 61-річний чоловік помер від отриманих травм у лікарні, а молодший офіцер отримав важкі поранення.

"Ми глибоко шоковані нещасним випадком наших колег. Трагічні обставини смерті нашого шановного колеги залишили нас безмовними та вразили всю поліцію Штутгарта до глибини душі", — сказав начальник поліції Маркус Айзенбраун.

У поліції також закликали свідків з'явитися для детального розслідування аварії.

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан прибув до Німеччини, аби подивитися на матч угорської збірної з футболу проти Шотландії, який відбувся у неділю, 23 червня. Угорщина перемогла Шотландію з рахунком 1:0.

Топ дня
Урсула фон дер Ляєн
Президентка ЄК привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ в ЄС Важливо
Подовжувач, світло
Відключення світла: Укренерго збільшить обсяг обмежень 12:00 до 23:00 25 червня
У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
Breaking News Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР
Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР Важливо
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'зниці і вилетів з Британії
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці і вилетів з Британії

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Аварія у Румунії
У Румунії автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. Є постраждалі
суд у справі Тандира
"Ми просто хочемо справедливого рішення". Що відбувається зі справою судді Тандира за рік
Туреччина, ДТП
У Туреччині потрапив в аварію пасажирський автобус: 10 людей загинули
ДТП у Варшаві
RMG24: у Варшаві в ДТП, ймовірно, загинули двоє українців
На початок