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Головування Угорщини в Раді ЄС не віддалить Україну від руху в напрямку членства — Стефанішина
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Головування Угорщини в Раді ЄС не віддалить Україну від руху в напрямку членства — Стефанішина

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Головування Угорщини в Раді ЄС не віддалить Україну від руху в напрямку членства
Віцепрем’єрка з питань євро та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Відень, 2023 року. Getty Images/Helmut Fohringer/APA/AFP

Головування Угорщини в Раді ЄС, яке розпочинається 1 липня і триватиме пів року, не може віддалити Україну від руху в напрямку членства в Європейському Союзі.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у коментарі журналістам у середу, 19 червня, передає кореспондентка Суспільного.

“Навіть головування Угорщини не може віддалити Україну від руху в напрямку членства. Є повний консенс з усіх держав ЄС щодо початку переговорів. 25 червня відбудеться першочергова конференція і нас точно ніхто від цього не стримує”, — сказала Стефанішина.

За її словами, період угорського головування — це період роботи з Єврокомісією, тому не буде можливості щось блокувати угорської сторони. Віцепрем’єрка додала, що Україна вже працюємо з польським урядом і готує перші важливі рішення на період польського головування у Раді ЄС, яке розпочнеться у першій половині 2025 року.

Щодо Угорщини, то, за словами Стефанішиною, є діалог з угорською стороною по всіх питаннях, які стосуються нацменшин, “є погоджені ті чи інші рішення”.

“На сьогодні ми обговорюємо їх достатність і формат їх затвердження. Я впевнена, що цього року може відбутися зустріч президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана”, — розповіла посадовиця.

Раніше угорський уряд офіційно представив програму президентства у Раді ЄС з 1 липня, яка матиме сім пріоритетів. Зокрема, вони зосереджені на конкурентоспроможності, розвитку оборонної промисловості, угодах про партнерство з країнами, що не входять до ЄС, які стримують міграцію, "аграрній політиці, орієнтованій на фермерів", і майбутньому політики згуртованості. Особливою метою є розв'язання демографічних проблем (таких як скорочення населення).

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