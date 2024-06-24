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На карту в Україні поставлено майбутнє Європи — Макрон
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На карту в Україні поставлено майбутнє Європи — Макрон

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Макрон, Франція
Президент Франції Емманюель Макрон. AP

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на карту в Україні поставлено майбутнє Європи. Водночас він висловив сподівання, що війна не прийде на французькі землі вже завтра.

Так глава Франції відповів на запитання у подкасті Génération Do It Yourself про свідчення француза, який сказав, що він "боїться", що війна в Україні переросте у щось більше, або навіть дійде до країни.

"Я дуже добре розумію, і я думаю, що він не один. Я не думаю, що на нашу землю йде війна, я хочу його заспокоїти, ні те, що ми завтра будемо вступати на українську землю, я теж хочу його заспокоїти", — сказав він.

Проте Макрон наголосив, що те, що поставлено на карту в Україні, яка знаходиться за 1500 кілометрів від кордону Франції — це також майбутнє Європи та "наша безпека".

"Тому, що, якщо ми не робимо те, що робимо разом, ми фактично дозволяємо закону сильнішого перемогти, і немає причин, чому б Росія зупинялася на цьому. Жодної", – підкреслив він.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

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