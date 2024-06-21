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США запровадили санкції проти "Лабораторії Касперського"
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США запровадили санкції проти "Лабораторії Касперського"

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Лабораторія Касперського
Люди сидять біля стенду російської компанії з розробки антивірусного програмного забезпечення "Лабораторія Касперського" в день відкриття MWC (Mobile World Congress) у Барселоні, 28 лютого 2022 року . PAU BARRENA/AFP via Getty Images

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти мережі відомого російського бренду антивірусного ПЗ "Лабораторія Касперського" через причетність цієї структури до діяльності спецслужб Росії.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Зазначається, що до санкційного списку потрапили 12 осіб на посадах виконавчого та вищого керівництва AO Kaspersky Lab ("Лабораторія Касперського").

Обмеження запроваджені з метою забезпечити цілісність кібердомену США та захистити громадян від зловмисних кіберзагроз.

Окремо Мінторгівлі США внесло структури AO Kaspersky Lab та OOO Kaspersky Group (Росія), а також Kaspersky Labs Limited (Сполучене Королівство) до Списку організацій, які співпрацюють з військовими та розвідувальними органами РФ з метою забезпечення завдань російського уряду щодо кіберрозвідки.

Крім того, Мінторгівлі США прийняло рішення заборонити компанії Kaspersky Lab, Inc., а також її філіям, дочірнім і материнським філіалам прямо чи опосередковано надавати антивірусне програмне забезпечення та продукти чи послуги кібербезпеки в Сполучених Штатах або особам у США. Це сталося після того, як розслідування виявило, що транзакції, пов’язані з продуктами та послугами Kaspersky Lab, Inc. та її корпоративного сімейства, становлять неприйнятний ризик для національної безпеки США та американських громадян.

Касперський — російська компанія, що займається розробкою рішень для кібербезпеки та антивірусного програмного забезпечення. Заснована у 1997 році Євгеном Касперським. Вона здобула широку популярність завдяки своїм продуктам для захисту домашніх користувачів і корпоративних клієнтів.

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