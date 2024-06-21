13-15 червня в Італії відбувся п'ятдесятий саміт "Групи семи". На ньому домовилися виділити Україні кредит у 50 млрд доларів. Гроші мають надійти до кінця року, а заставою кредиту стануть прибутки від заморожених російських активів в Європі та США. Як це можуть реалізовувати юридично — пояснює Суспільне.

До початку саміту розглядали декілька варіантів, як Україна зможе отримати цей кредит. Зокрема, обговорювали, хто з партнерів буде його надавати — США чи Європейський Союз. Врешті, домовилися про спільне фінансування.

Всю суму кредиту — 50 млрд доларів, Україна отримає до кінця року. Погашатиметься він прибутками з заморожених активів РФ, щорічно. Якщо прибуток буде меншим, ніж очікується, партнери України розділять це фінансове навантаження між собою — вони погодилися з цим ризиком.

Перший транш має надійти цього літа, повідомив Девід О’Салліван, посланник ЄС з питань санкцій.

Як розподілять виплати

Скільки саме кожен з партнерів виділить Україні в рамках цього кредиту залежить від декількох юридичних та економічних чинників, проте, наприклад, у США заявили, що Вашингтон має дозвіл від Конгресу надати Україні повну суму, хоча Сполучені Штати очікують, інші країни також нададуть позики.

В ЄС, кажуть, Євросоюз може надати приблизно половину від 50 мільярдів доларів, а Канада готова виділити 5 мільярдів канадських доларів (3,6 мільярда доларів США).

На що підуть ці гроші

90% цього кредиту спрямують на оборону, 10% — на реконструкцію та відновлення. Для України мають cтворити кілька каналів виплат, які можна буде використовувати для різних цілей — військових потреб, реконструкції, гуманітарної підтримки. Це, зокрема, дозволило доєднатися до проєкту Японії, яка за конституцією не може фінансувати закупівлю зброї для інших країн.

Скільки активів РФ заморозили в ЄС та США

Загалом, йдеться про близько 300 мільярдів доларів, які приносять прибуток у 2,5-3,5 мільярди євро на рік від зберігання тіла активів.

Сполучені Штати утримують приблизно 6 мільярдів заморожених російських активів. 15 червня 2023 року в США представили законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Відповідно до нього, президент може конфіскувати російські державні активи, які знаходяться під юрисдикцією США. Йдеться, зокрема, про нерухомість, цінні папери та золотовалютні резерви. Конфісковані кошти мають перераховуватися до Фонду підтримки України.

В Євросоюзі заморозили близько 210 мільярдів євро (225 мільярдів доларів). Тільки в Бельгії у міжнародному депозитарії Euroclear, зберігається понад 180 млрд євро.

Бельгія стала однією з перших країн, яка переказала кошти від заморожених російських активів на підтримку України — 12 травня 2023-го країна передала пакет допомоги на 92 мільйони євро.

Як на це реагує РФ

Росія називає це "крадіжкою". У відповідь на рішення саміту "Групи семи" очільник РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє використовувати американські активи для компенсації збитків, завданих санкціями. Указ передбачає можливість вилучати, зокрема, майно та цінні папери.

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Міжнародні санкції, які передбачають заморожування активів, мають продовжуватися кожні шість місяців. В ЄС це потребує схвалення всіх 27 членів ЄС. В Євросоюзі кажуть, є побоювання, що, наприклад, Угорщина, може врешті накласти вето на ці санкції — ще в березні країна блокувала конфіскацію заморожених російських активів для України.

Тож в ЄС розглядають варіанти зменшення цього ризику, наприклад, через довші періоди дії санкцій. "Деякі наші партнери вважають, що Європейський Союз повинен продовжити знерухомлення активів на декілька років наперед", — говорить радник керівника Офісу президента Владислав Власюк та додає:

"Ми не відмовляємося від позиції повної конфіскації всіх цих активів РФ для відбудови України, але, звичайно, раді рішенню про 50 мільярдів доларів. Для нас це перемога, але проміжна. Будемо рухатись далі на всі 300 мільярдів".

Авторка: Катерина Ільницька.