ЄС обговорить Грузію: європерспективу можуть скасувати

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що сьогодні, 24 червня, Рада МЗС обговорить ситуацію з Грузією через закон "Про прозорість іноземного впливу". Надалі можуть припинити фінансову підтримку, певні політичні контакти та навіть скасувати євроінтеграцію Грузії.

Про це він сказав у зверненні до преси перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

"Ми будемо обговорювати ситуацію в Грузії, і ясно одне: двері для Грузії, щоб стати членом Європейського Союзу, відкриті. Але якщо уряд продовжуватиме йти тим же шляхом, продовжуватиме робити те, що він робить, ці двері будуть зачинені. І грузинський народ заплатить за наслідки, постраждає від того, що європейська перспектива буде зменшена або навіть скасована", — сказав Боррель.

Він зауважив, що сьогодні не буде конкретних рішень щодо Грузії — лише політичні дебати щодо вектора відносин. Проте незабаром Брюссель може вжити таких заходів щодо Тбілісі:

припинити підтримку через Європейський фонд миру;

припинити політичні контакти на високому рівні;

розглянути можливість припинення частини фінансової підтримки, яка йде безпосередньо уряду.

Боррель додав, що Євросоюз не хоче, аби постраждали цивільні грузини, але нові рішення таки розглядатимуть.

Європейська служба зовнішніх справ у своєму порядку денному на 24 червня також включила питання Грузії.

Раніше посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що відносини Грузії та Європейського Союзу зараз переживають найважчий період після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу". Це заморозило європейську інтеграцію для Тбілісі.

Що відомо про грузинський "закон про іноагентів"

13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні за 67 секунд.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що наклала вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Видання "Эхо Кавказа" повідомляло, що керівна партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

28 травня парламент Грузії остаточно затвердив закон "Про прозорість іноземного впливу", подолавши вето президентки країни.

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.