США запроваджують візові обмеження щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні, а також починають перегляд відносин із Тбілісі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, нещодавно прийнятий закон "Про прозорість іноземного впливу", так званий закон про "іноагентів", перешкоджає незалежним ЗМІ, які працюють над тим, щоб забезпечити грузинам доступ до високоякісної інформації.

Держсекретар також заявив, що коли громадяни Грузії виступили проти закону, США побачили у діях влади "чіткі ознаки кампанії залякування та застосування насильства для придушення мирного інакомислення".

"Як "закон про національну безпеку", так і репресивна тактика, що використовується для придушення законного інакомислення, підривають демократію Грузії та основні свободи, на які має право грузинський народ, і суперечать давній меті Грузії, відображеній в її конституції, – євроатлантичній інтеграції та стратегічному партнерству зі США", — сказав Блінкен.

Він наголосив, що у відповідь на ці дії Держдепартамент США запроваджує нову політику візових обмежень для Грузії, яка стосуватиметься осіб, відповідальних за підрив демократії в Грузії або причетних до цього, а також членів їхніх сімей".

"Кожен, хто підриває демократичні процеси або інститути в Грузії, у тому числі напередодні, під час і після виборів у Грузії в жовтні 2024 року, може бути визнаний таким, що не має права на отримання американських віз відповідно до цієї політики і позбавлений права на в'їзд у США", — заявив держсекретар.

Також Блінкен заявив, що розпочав всебічний перегляд двостороннього співробітництва між США та Грузією.

"Ми сподіваємося, що лідери Грузії переглянуть законопроєкт і зроблять кроки для просування вперед у реалізації демократичних та євроатлантичних прагнень своєї країни", — сказав він.

Що відомо про грузинський "закон про іноагентів"

13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні за 67 секунд.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що наклала вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Видання "Эхо Кавказа" повідомляло, що керівна партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.