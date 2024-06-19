Відносини Грузії та Європейського Союзу переживають найважчий період після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу". Це заморозило європейську інтеграцію для Тбілісі

Про це повідомив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський під час розмови з медійниками, пише проєкт "Радіо Свободи" — "Эхо Кавказа".

"Інтеграція в Євросоюз вимагає одностайності, ми вже чули публічну заяву низки лідерів про те, що вони будуть проти початку переговорів про приєднання Грузії до ЄС", — заявив посол.

У ЄС неодноразово говорили, що закон "Про прозорість іноземного впливу" матиме несприятливий ефект на європейські прагнення Грузії. Наступного тижня Євросоюз обговорить результати змін: спочатку на рівні міністрів закордонних справ, а через кілька днів — на рівні лідерів. Президенти і прем'єр-міністри обговорять і вирішать, що робитиме ЄС у відповідь на події в Грузії.

Герчинський наголосив: "Цей закон, безсумнівно, негативно вплинув на перспективи прогресу Грузії. Ухвалення цього закону заморозило європейську інтеграцію Грузії".

Посол ЄС додав, що це відбувається на тлі початку переговорів про вступ України та Молдови, і це "неймовірно боляче бачити", коли ЄС просувається з Україною та Молдовою, а з Грузією справа фактично зупинена.

Що відомо про грузинський "закон про іноагентів"

13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні за 67 секунд.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що наклала вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Видання "Эхо Кавказа" повідомляло, що керівна партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

28 травня парламент Грузії остаточно затвердив закон "Про прозорість іноземного впливу", подолавши вето президентки країни.

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.