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Від початку цього року Росія запустила по Україні майже 10 тисяч КАБів — Умєров
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Від початку цього року Росія запустила по Україні майже 10 тисяч КАБів — Умєров

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Рустем Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров. Олександр Магула/Суспільне

Від початку цього року Росія скинула на територію України вже майже 10 тисяч керованих авіабомб (КАБ).

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення", — йдеться у дописі міністра.

Умєров наголосив, що Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації.

"Ми щодня і за кожної нагоди говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", — сказав він.

Російські військові 25 травня атакували будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Попередньо — на будівлю скинули два КАБи. Через кілька годин після атаки на “Епіцентр” росіяни знову обстріляли місто та влучили у житловий масив.

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