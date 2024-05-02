Лише за квітень 2024 року російські війська застосували для ударів по Україні понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами українські міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон "щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору".

Тисячі життів наших людей були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали наш повітряний щит і які вже дієво тиснуть санкціями проти російської воєнної машини. Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту. Усі, хто працює заради сили захисту від Росії, є справжніми рятівниками життя", — написав Зеленський у Телеграм.