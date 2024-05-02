НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У квітні РФ випустила по Україні понад 300 ракет, майже 300 "шахедів" і понад 3200 керованих авіабомб
ОбстрілиЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуЖиття

У квітні РФ випустила по Україні понад 300 ракет, майже 300 "шахедів" і понад 3200 керованих авіабомб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рятувальник на місці руйнувань після ракетного удару РФ по Харківщині
Рятувальник на місці руйнувань після ракетного удару РФ по Харківщині. ДСНС Харківщини / Телеграм

Лише за квітень 2024 року російські війська застосували для ударів по Україні понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами українські міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон "щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору".

Тисячі життів наших людей були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали наш повітряний щит і які вже дієво тиснуть санкціями проти російської воєнної машини. Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту. Усі, хто працює заради сили захисту від Росії, є справжніми рятівниками життя", — написав Зеленський у Телеграм.

Топ дня
Володимир Зеленський
"Перший реальний шанс розпочати відновлення миру": Зеленський прокоментував підготовку до Глобального саміту миру
Зруйнований будинок в селищі Очеретине
"Бійці, які були на позиціях, не тікали" — у 115-тій бригаді відповіли на звинувачення щодо прориву РФ в Очеретиному
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Залужний
Шольц і Макрон влаштують "таємну вечерю" напередодні візиту Сі Цзіньпіна — Politico
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Повітряні Сили: замість “шахедів” РФ атакує балістикою і ракетами типу Х-59
Повітряні Сили: замість "шахедів" РФ атакує балістикою і ракетами типу Х-59
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні, ситуація на фронті
Генштаб: на фронті за добу відбулося 121 бойове зіткнення, на Авдіївському напрямку відбили 39 атак
Пожежа, яка виникла внаслідок російського удару по Одесі 1 травня 2024 року
Обстріл Одеси, атака на енергетику РФ та електронний кабінет військовозобов’язаного: головні новини 2 травня
Міноборони РФ
У декількох областях РФ заявили про атаку дронів на енергетику
На початок