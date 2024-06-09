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За кілька тижнів ЗСУ почнуть випробовувати КАБ українського виробництва — Повітряні Сили
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За кілька тижнів ЗСУ почнуть випробовувати КАБ українського виробництва — Повітряні Сили

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За кілька тижнів ЗСУ почнуть випробовувати КАБ українського виробництва — Повітряні Сили
Повітряні Сили ЗСУ. Офіс президента України

За кілька тижнів у Збройних Силах України почнуть випробовувати керовані авіабомби (КАБи) українського виробництва.

Про це начальник авіації командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Як відзначив Голубцов, зараз йдуть роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих.

"Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських”, – повідомив Голубцов.

За його словами, наразі Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва. Йдеться про GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

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