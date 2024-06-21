У Київ приїхав заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс

У Київ у п’ятницю, 21 червня, приїхав заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Вона відзначила, що Басс зустрінеться українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити непохитну підтримку США України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії.

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 13 червня підписали двосторонню безпекову угоду, розраховану на 10 років і спрямовану на зміцнення оборони України від агресії РФ. Угода була підписана на полях саміту G7 в Італії.