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"Дестабілізує Корейський півострів" — Держдеп про заяви Путіна щодо постачання зброї для КНДР
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"Дестабілізує Корейський півострів" — Держдеп про заяви Путіна щодо постачання зброї для КНДР

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Держдеп про заяви Путіна щодо постачання зброї для КНДР
Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Скриншот з відео

У Вашингтоні занепокоєні заявою керівника Росії Володимира Путіна про те, що він не виключає надсилання Москвою зброї Північній Кореї, оскільки це дестабілізує Корейський півострів.

Про це на брифінгу 20 червня заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Коментуючи журналістам заяви Путіна, що Росія може поставити зброю Північній Кореї Міллер сказав, що “це викликає неймовірне занепокоєння”.

“Звичайно, це дестабілізує Корейський півострів і потенційно призведе до того, що залежно від типу зброї, яку вони надають, це може порушити резолюції Ради Безпеки ООН, які підтримала сама Росія, тому ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками в регіоні — Південною Кореєю, Японією, іншими – щоб відповісти на загрозу з боку Північної Кореї”, — сказав Міллер.

Путін та Кім Чен Ин у межах візиту Путіна до КНДР підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

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