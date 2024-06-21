У Мінфіні закликали FATF внести Росію до "чорного" списку

Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити відповідні дії для захисту безпеки світової фінансової системи та внести Росію до "чорного" списку. Пленарне засідання FATF відбудеться 23 червня.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну України.

Там наголосили, що поки російське військо продовжує зазнавати невдач на полі бою, сама РФ "стає все більш агресивною", зокрема, поглиблюючи економічні та військові зв'язки з КНДР.

"Балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту, всупереч санкціям ООН та принципам FATF — продовжують використовуватися проти мирних міст та цивільного населення України", — йдеться у повідомленні.

Росія також посилила співпрацю з Іраном — державою, яка перебуває під світовими санкціями та вже внесена до "чорного" списку FATF.

"Кремль надав Тегерану чорний хід для доступу до міжнародної фінансової системи, об'єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку "ВТБ". РФ також значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну", — наголосили у Мінфіні.

Також Росія продовжувала використовувати кібератаки для нападів на об'єкти критичної інфраструктури та приватний сектор країн-членів FATF, активізувавши свої зусилля минулого року.

Глава відомства Сергій Марченко заявив, що "грубі порушення з боку РФ вже давно очевидні для всіх".

"Кремль посилює військові та економічні зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в Росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. І FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення РФ до "чорного" списку", — сказав він.

FATF — це міжурядова організація, заснована "Групою семи" (G7) для розробки політики боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. У лютому 2023 року FATF призупинила членство Росії в організації.

Договір РФ і КНДР про "партнерство"

Раніше очільник Кремля Володимир Путні та лідер КНДР Кім Чен Ин у межах візиту підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.