США і Китай провели неофіційні ядерні перемовини

Сполучені Штати та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї в березні цього року вперше за 5 років. Представники КНР сказали американцям, що не погрожуватимуть нею Тайваню.

Про це пише Reuters, посилаючись на двох делегатів США з цієї зустрічі.

Це були так звані перемовини другого плану. Їхні учасники, як правило, — колишні чиновники та науковці, які можуть авторитетно говорити про позицію свого уряду, навіть якщо вони безпосередньо не долучаються до рішень влади. Переговори між урядами відомі як Track One.

Американська делегація висловила занепокоєння, що Китай може застосувати або погрожувати застосувати ядерну зброю, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню. Китайські представники запевнили, що такого не станеться.

"Вони сказали американській стороні, що абсолютно впевнені в тому, що здатні перемогти у звичайній боротьбі за Тайвань без використання ядерної зброї", — сказав учений Девід Санторо, американський організатор переговорів Track Two, подробиці яких ексклюзивно повідомили для Reuters.

Представник Державного департаменту США у відповідь на запит видання сказав, що переговори щодо другого плану можуть бути "корисними". Департамент не брав участі в березневих переговорах з Китаєм у березні, хоча був у курсі події.

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, проте острів вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.