Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що США провокували Китай здійснити напад на Тайвань.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Сі заявив, що США намагалися обманом змусити Китай здійснити агресію щодо Тайваню, але він "не піде на вудку".

Як пише видання, ці заяви дають ширше уявлення на погляди Сі щодо Тайваню — найскладнішу проблему в американсько-китайських відносинах.

Зауваження Сі фон дер Ляєн є першим відомим випадком, коли він висуває претензії іноземному лідеру.

Як повідомило одне з джерел, Сі Цзіньпін висловив ці ж застереження китайським чиновникам.

Зазначається, що деякі китайські вчені та військові офіцери у відставці стверджують, що Вашингтон намагається спровокувати Пекін, надаючи зброю Тайваню та вживаючи інших заходів, щоб заманити Китай у військову конфронтацію.

Відповідно до Закону про відносини з Тайванем, Вашингтон зобов’язаний допомогти Тайваню забезпечити оборону. Але адміністрація Байдена давно наголошувала, що не підтримує незалежність Тайваню та виступає проти односторонніх змін статус-кво.

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, проте острів вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.