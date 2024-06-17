НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед дедалі більшою загрозою з боку Росії та Китаю.

Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю The Telegraph.

Він додав, що блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати пряме повідомлення своїм ворогам.

Він розповів, що між членами альянсу були консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, закликаючи до використання прозорості як засобу стримування.

"Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо", — сказав Столтенберг.

Він різко попередив про загрозу з боку Китаю і підкреслив, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО.

"Прозорість допомагає передати пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом", — сказав Столтенберг.

Він зауважив, що метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, треба залишатися ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є небезпечним.

Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасну зброю, включаючи свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.

Росія 11 червня розпочала другий етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Що відомо про ядерні навчання РФ

6 травня влада Росії заявила, що проведе військові навчання, які включатимуть відпрацювання розгортання тактичної ядерної зброї.

У МЗС РФ заявили, що ці навчання мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією.

Своєю чергою у Пентагоні зазначили, що не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії, попри заяви Москви, яка планує навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї.