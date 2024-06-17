Ядерні держави зміцнюють свої арсенали — звіт SIPRI

Дев’ять ядерних держав — США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль у 2023 році продовжували модернізувати свої ядерні арсенали. При цьому кілька з цих країн розгорнули нові ядерні озброєння.

Про це йдеться у щорічному висновку Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зазначається, що у січні 2024 року із загального глобального запасу, який складається із приблизно 12 121 ядерних боєголовок, близько 9 585 перебували у військових запасах для потенційного використання. За оцінками SIPRI, 3 904 із цих боєголовок були розгорнуті разом із ракетами та літаками, що на 60 більше, ніж у січні 2023-го, а решта перебували в центральному сховищі. Близько 2 100 розгорнутих боєголовок перебували в стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах.

"Майже всі ці боєголовки належали Росії чи Сполученим Штатам, але вперше вважається, що деякі китайські ядерні боєголовки перебувають у стані підвищеної готовності", — йдеться у повідомленні.

За словами директора SIPRI Дена Сміта, попри те, що загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує зменшуватись, оскільки зброя часів холодної війни поступово демонтується, експерти інституту продовжують спостерігати щорічне збільшення кількості діючих ядерних озброєнь. Він наголосив, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки.

Індія, Пакистан і Північна Корея намагаються розгорнути кілька боєголовок на балістичних ракетах, які вже є у Росії, Франції, Великої Британії, США, і нещодавно з'явилось у Китаю.

"Це дало б можливість швидкого потенційного збільшення розгорнутих боєголовок, а також можливості для ядерних країн погрожувати знищенням значно більшої кількості цілей", — йдеться у повідомленні.

Росія і США

При цьому, Росія і США разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї, яка є у світі. Аналітики інституту вказують, що розміри їхніх відповідних військових ядерних запасів (тобто придатних для використання боєголовок), здається, залишалися відносно стабільними у 2023 році, хоча, за оцінками, Росія розгорнула приблизно на 36 боєголовок більше в оперативних силах, ніж у січні 2023 року.

Також зазначається, що прозорість щодо ядерних сил знизилася в обох цих державах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року й дебати навколо домовленостей про розподіл ядерної зброї стали ще більш актуальними.

Китай

Щодо ядерного арсеналу Китаю, оцінка SIPRI щодо його розміру зросла з 410 боєголовок у січні 2023 року до 500 у січні 2024-го, і очікується, що він продовжить зростати.

"Вперше КНР також може розгортати невелику кількість боєголовок на ракетах у мирний час. Залежно від того, як держава вирішить структурувати свої сили, вона потенційно може мати принаймні стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет, скільки Росія чи США на рубежі десятиліття, хоча очікується, що його запаси ядерних боєголовок залишаться набагато меншими, ніж запаси будь-якої з цих двох країн.

Велика Британія

Попри те, що вважається нібито Сполучене Королівство не збільшило свій арсенал ядерної зброї у 2023 році, очікується, що його запаси ядерних боєголовок зростуть у майбутньому в результаті оголошення британського уряду у 2021 році про підвищення ліміту з 225 до 260 боєголовок. Тоді влада також заявила, що більше не буде "публічно розголошувати" кількість своєї ядерної зброї, розгорнутих боєголовок або розгорнутих ракет.

Франція

У 2023 році Франція продовжила свої програми з розробки атомного підводного човна з балістичними ракетами третього покоління (SSBN) і нової крилатої ракети повітряного базування, а також з реконструкції та модернізації вже існуючих систем.

Індія і Пакистан

У 2023 році Індія трохи розширила свій ядерний арсенал. У 2023 році як Індія, так і Пакистан продовжили розробку нових типів систем доставки ядерної зброї. Хоча Пакистан залишається головним центром ядерного стримування Індії, Індія, схоже, приділяє все більше уваги зброї більшого радіуса дії, в тому числі які здатні досягати цілей й по всьому Китаю.

Північна Корея

КНДР продовжує віддавати пріоритет своїй військовій ядерній програмі як центральному елементу стратегії національної безпеки.

За оцінками SIPRI, країна наразі зібрала близько 50 боєголовок і має достатньо розщеплюваного матеріалу, щоб досягти загальної кількості до 90 боєголовок, що значно перевищує оцінки за січень 2023 року. І хоча Північна Корея не проводила ядерних випробувань у 2023 році, схоже, вона провела своє перше випробування балістичної ракети малої дальності з рудиментарної шахти. КНДР також завершив розробку щонайменше двох типів ударних крилатих ракет (LACM), призначених для доставки ядерної зброї.

Ізраїль

Вважається, що Ізраїль, який публічно не визнає володіння ядерною зброєю, також модернізує свій ядерний арсенал і, ймовірно, модернізує свій реактор з виробництва плутонію в Дімоні.

Що відомо про ядерні навчання РФ

6 травня влада Росії заявила, що проведе військові навчання, які включатимуть відпрацювання розгортання тактичної ядерної зброї.

У МЗС РФ заявили, що ці навчання мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією.

Своєю чергою у Пентагоні зазначили, що не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії, попри заяви Москви, яка планує навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї.

Перший етап навчань

21 травня у Південному військовому окрузі Росії розпочався перший етап ядерних навчань, у межах якого особовим складом ракетних з'єднань відпрацьовувались навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Також особовий склад залучених у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил РФ відпрацьовував спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, у тому числі аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал", та вильоти до призначених районів патрулювання.

Другий етап навчань

11 червня РФ розпочала другий етап навчань, які передбачають відпрацювання спільної підготовки частин Збройних сил Росії та Білорусі до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.